Исследование: 99% россиянок привлекают мужчины с джентльменскими манерами

Женщины почти единогласно заявили, что джентльменские манеры делают мужчин привлекательнее. 77% россиянок обращают внимание на то, следует ли кавалер этикету, а для 22% это является приятным бонусом, выяснили аналитики дейтинг-сервиса Mamba.
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