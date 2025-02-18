Исследование: 99% россиянок привлекают мужчины с джентльменскими манерами

Женщины почти единогласно заявили, что джентльменские манеры делают мужчин привлекательнее. 77% россиянок обращают внимание на то, следует ли кавалер этикету, а для 22% это является приятным бонусом, выяснили аналитики дейтинг-сервиса Mamba.