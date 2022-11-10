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Клопп о продаже «Ливерпуля»: «Для меня это ничего не значит. Я предан клубу»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о предстоящей продаже клуба. «Судя по тому, что я прочитал, они [владельцы] ищут инвестиции.

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