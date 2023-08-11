Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним снаряды «натовского» калибра размером в 155 миллиметров.
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