Полиция Кировграда напоминает о проводимом мероприятии “Безопасная дорога”

В период с 19 по 21 июля 2024 года на территории Свердловской области, в том числе на обслуживаемой территории Отделения Госавтоинспекции Кировграда будет организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии