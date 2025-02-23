Хитрый трюк, который навсегда зафиксирует одеяло внутри пододеяльника. Теперь ваше одеяло не «убежит»!

Вы когда-нибудь просыпались ночью, почувствовав, что что-то не так? Одеяло снова сбилось в комок где-то внизу пододеяльника, а сверху осталась одна тонкая ткань, которая совсем не согревает или наоборот внизу пустота, а сверху комок.