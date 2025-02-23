Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Maxim
    Всё гениальное - просто..Хитрый трюк, кото...
  • Елена Козлова
    Класс! Спасибо!Хитрый трюк, кото...
  • Дмитрий Коптяев
    Когда на даче делать нечего можно заниматься мангалами. Но в реальной жизни работы много и не до того.😀Мангал барбекю св...

Хитрый трюк, который навсегда зафиксирует одеяло внутри пододеяльника. Теперь ваше одеяло не «убежит»!

Хитрый трюк, который навсегда зафиксирует одеяло внутри пододеяльника. Теперь ваше одеяло не «убежит»!

Вы когда-нибудь просыпались ночью, почувствовав, что что-то не так? Одеяло снова сбилось в комок где-то внизу пододеяльника, а сверху осталась одна тонкая ткань, которая совсем не согревает или наоборот внизу пустота, а сверху комок.

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Комментарии
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Елена Козлова
Класс! Спасибо!
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14 час.
Maxim
Всё гениальное - просто..
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11 час.
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