Хитрый трюк, который навсегда зафиксирует одеяло внутри пододеяльника. Теперь ваше одеяло не «убежит»!

Вы когда-нибудь просыпались ночью, почувствовав, что что-то не так? Одеяло снова сбилось в комок где-то внизу пододеяльника, а сверху осталась одна тонкая ткань, которая совсем не согревает или наоборот внизу пустота, а сверху комок.
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