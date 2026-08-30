В Европе назвали отказ Исландии сближаться с ЕС победой Путина

Агитационный плакат сторонников возобновления переговоров с ЕС в Рейкьявике, Исландия, 29 августа 2026 года © Leonhard Foeger/Reuters Провал референдума по вступлению Исландии в Евросоюз — это «победа Путина», заявил глава «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер.
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Зачем ЕС нужна Исландия
Reuters прямо пишет: вступление Исландии «укрепило бы стратегические позиции Евросоюза в Арктике». Euractiv называет отказ Исландии «ударом по планам Брюсселя на расширение в северном направлении». То есть речь не просто о рыбных квотах — за этим стоит большая геополитика.
Вот как это складывается:
1. Северный морской путь. СМП проходит вдоль российского арктического побережья и контролируется Россией. ЕС официально признаёт СМП одним из двух арктических маршрутов, представляющих для него «особый интерес» — потому что он может сократить путь из Европы в Азию на 30–40%. Но контролировать этот маршрут Брюссель не может — он в руках России. Исландия же лежит на западном конце СМП и позиционирует себя как будущий транспортный хаб для арктических маршрутов.