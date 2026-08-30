В Европе назвали отказ Исландии сближаться с ЕС победой Путина

Агитационный плакат сторонников возобновления переговоров с ЕС в Рейкьявике, Исландия, 29 августа 2026 года © Leonhard Foeger/Reuters Провал референдума по вступлению Исландии в Евросоюз — это «победа Путина», заявил глава «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер.