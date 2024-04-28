Певица Бритни Спирс разбила лобовое стекло

Певица Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail. 42-летняя Бритни Спирс замечена впервые после того, как она спустя три с половиной года окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса.
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