Певица Бритни Спирс разбила лобовое стекло

Певица Бритни Спирс разбила каблуком лобовое стекло. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail. 42-летняя Бритни Спирс замечена впервые после того, как она спустя три с половиной года окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса.