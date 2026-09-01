Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/TASS Обвинения, которые Берлин может выдвинуть в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, способны изменить электоральные настроения на востоке Германии.
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