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Berliner Zeitung: поддержка АдГ может возрасти на фоне обвинений против России

Berliner Zeitung: поддержка АдГ может возрасти на фоне обвинений против России

Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/TASS Обвинения, которые Берлин может выдвинуть в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, способны изменить электоральные настроения на востоке Германии.

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