«Зима в Москве» приглашает на конкурс-карнавал на катке ВДНХ и новогодний квиз

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице пройдут яркие молодежные мероприятия. Участники смогут продемонстрировать свои творческие способности на конкурсе-карнавале «Сне-гуроч-ка!» и проверить свои знания в увлекательном квизе проекта «Молодежь Москвы».
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