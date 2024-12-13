«Зима в Москве» приглашает на конкурс-карнавал на катке ВДНХ и новогодний квиз

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице пройдут яркие молодежные мероприятия. Участники смогут продемонстрировать свои творческие способности на конкурсе-карнавале «Сне-гуроч-ка!» и проверить свои знания в увлекательном квизе проекта «Молодежь Москвы».