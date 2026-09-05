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Семь опустевших домов в белорусской деревне продают за 9000 рублей

Семь опустевших домов в белорусской деревне продают за 9000 рублей

К объектам прилагаются участки до 50 соток В деревне Долгая Гродненской области в Белорусии на продажу выставлены семь пустующих домов — общая стоимость лота составляет 315 белорусских рублей, а это примерно 9 000 российских рублей.

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