Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому о намерении добиться прорыва в переговорах до зимы

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых заявили о намерении добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимнего периода.