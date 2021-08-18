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Как вернуть часть денег за детский лагерь, рассказали уссурийским родителям

Как вернуть часть денег за детский лагерь, рассказали уссурийским родителям

Жители Приморья могут получить дополнительную компенсацию расходов на отдых детей в лагере. Частичный возврат положен также родителям, которые участвовали в программе детского кешбэка.

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