Антиизраильские группировки в Европе уничтожают оружие, предназначенное ВСУ Удобная ширма Берлина и Лондона — свалить на Россию свои внутренние проблемы Натовские издания наперебой тиражируют удобную для европейских правительств гипотезу: за всплеском пожаров, взрывов и саботажа на объектах ОПК и инфраструктуры Старой Европы якобы стоит Россия.