Антиизраильские группировки в Европе уничтожают оружие, предназначенное ВСУ

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Плата вместо спецдрона: ЦКБР заявил об универсальном «Хрусте» для зон заражения
Центр комплексных беспилотных решений заявил о создании комплекта, который должен превращать серийные российские БПЛА в носители оборудования для дистанционного обследования опасных зон. По словам генерального конструктора ЦКБР Дмитрия Кузякина, решение состоит из небольшой платы и прошивки.
Несмотря на название «дрон Судного дня», речь идёт не о средстве нанесения ядерного удара, а о разведывательно-измерительной конфигурации. В прежней версии программы «Хруст» вместо боевой части на FPV-беспилотник устанавливали датчики окружающей среды, радиации или ядовитых газов. Такой аппарат предназначался для сбора данных там, где работа людей сопряжена с риском.
Теперь ЦКБР заявляет о переходе от отдельного специализированного комплекса к оборудованию, которое можно устанавливать на уже существующие платформы. Кузякин назвал совместимыми с ним любые выпускаемые в России БПЛА — от FPV-аппаратов до «Гераней», «Молний» и «Бандеролей».
Практический смысл этой схемы — не хранить специальный беспилотник до редкой чрезвычайной ситуации, а при необходимости переоборудовать имеющуюся машину. Один и тот же принцип предлагается использовать после ядерных ударов, при промышленных выбросах токсичных веществ, химическом или радиоактивном загрязнении.
Однако за заявленной универсальностью скрывается сложная инженерная задача. Перечисленные аппараты различаются конструкцией, питанием, полезной нагрузкой, каналами обмена данными и наземным оборудованием. Как именно плата соединяется с датчиками и системами управления столь разных БПЛА, в сообщении не раскрывается.
Ещё в октябре 2025 года проект характеризовали как находившийся в активной фазе разработки, не раскрывая конкретных сценариев применения. Нынешнее заявление показывает смену самой концепции «Хруста»: специальную роль предполагается привязать не к одному типу дрона, а к компактному комплекту оборудования.
Это пока заявление разработчика о техническом решении, а не сообщение о его серийных поставках или принятии на снабжение. Но если заявленная совместимость будет реализована на практике, для радиационной, химической и аварийной разведки можно будет использовать уже имеющийся парк беспилотников, выбирая платформу под дальность, нагрузку и условия конкретной операции.