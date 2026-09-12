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Баландин о «Тракторе»: «Хаукеланн – лучший вратарь ЧМ, а пропускает такие голы. Выделить можно только Дронова и Легаре. Не понравилась игра Джиошвили – надо прибавлять»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мыслями об игре команды в начале сезона. Уральцы проиграли 2 из 3 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ .

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