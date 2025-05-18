«Игнашевич, братья Березуцкие — лучшие игроки обороны в истории России». Вагнер Лав о защитниках

— Назову двух бразильцев – Жедера и Жеана . — А русские защитники? — Я играл с ними в одной команде. Так что на тренировках было сложнее всего! Игнашевич, братья Березуцкие — лучшие игроки обороны в истории России, — сказал бывший нападающий ЦСКА.