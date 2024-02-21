В Братске автомобилисты собрали огромный самолет из 60 машин

В Братске автомобилисты организовали эффектный флешмоб, посвященный Дню защитника Отечества. В преддверии праздника на площади около городского Дворца искусств собрались порядка 60 машин, которые выстроились в фигуру самолета.
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