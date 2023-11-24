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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА изучает апелляцию WADA по делу о несоответствии российского агентства Всемирному антидопинговому кодексу

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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