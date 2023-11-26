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Осинькин о 3 голах Писарского в последних 3 играх: «Выходя на замену, он забивает. Хороший вариант джокера, который может усилить»

Осинькин о 3 голах Писарского в последних 3 играх: «Выходя на замену, он забивает. Хороший вариант джокера, который может усилить»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался после матча с «Локомотивом» (3:3) в Мир РПЛ. – Третий гол Писарского.

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