Как белые офицеры вошли в мир уголовников и стали «жиганами»

Жизнь офицеров царского режима резко изменилась после Февральской революции 1917 года. Те, кто не захотел уехать или сотрудничать с новой властью, стали формировать банды, набирая таких же отверженных, босяков и беспризорных подростков.
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