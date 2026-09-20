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Владимирские новости

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Аникеев лидирует в Суздальском округе с 57% голосов

Аникеев лидирует в Суздальском округе с 57% голосов

Григорий Аникеев лидирует с 56,98% голосов, отрыв от ближайшего соперника Ивана Ростовцева — почти 42 процентных пункта.

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