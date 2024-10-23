На днях стало известно, что весьма авторитетные ныне в кино люди решили снять ремейк культового советского фильма «Москва слезам не верит».
Руки прочь от советских киношедевров- или Москва ремейкам не верит!
Комментарии
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Ирина52
Это гораздо хуже, чем торжество бездарностей. Ремейки - переписывание истории и подмена ценностей культуры,чтобы со временем сделать вид, что советской культуры просто не было...
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5 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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5 час.
Александр
Лучше бы фамилии написали, тех , кто деньги на дерьмо даёт.И не свои, а государственные
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4 час.
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