ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Экзамен? Ужесточить?... Да ч то ты, Володин, чужую мысль уже в сотый раз повторяешь?... ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ УЖЕСТОЧИТЬ..."Полный запрет": ...
  • Evgenija Palette
    Да никогда они  ЭТУ КОРМУШКУ ДОБРОМ НЕ ОТДАДУТ... Эти ДИАСПОРЫ НУЖНО ПРОСТО ДЕПОРТИРОВАТЬ! И ВСЁ! А в чем дело-то? По..."Полный запрет": ...
  • Русский Россиянин
    А въезд этих нелюдей Володин почему не хочет запретить вообще что ещё должно произойти сколько крокусов чтобы убили н..."Полный запрет": ...

Руки прочь от советских киношедевров- или Москва ремейкам не верит!

Руки прочь от советских киношедевров- или Москва ремейкам не верит!

На днях стало известно, что весьма авторитетные ныне в кино люди решили снять ремейк культового советского фильма «Москва слезам не верит».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Это гораздо хуже, чем торжество бездарностей. Ремейки - переписывание истории и подмена ценностей культуры,чтобы со временем сделать вид, что советской культуры просто не было...
Ответить
5 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
Ответить
5 час.
Александр
Лучше бы фамилии написали, тех , кто деньги на дерьмо даёт.И не свои, а государственные
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх