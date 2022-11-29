Работник скорой Беляков назвал процент тяжелых больных с ковидом

Официальная статистика констатирует увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как выглядит ситуация глазами работников скорой помощи, и на что чаще всего жалуются больные, Общественной службе новостей рассказал глава профсоюза «Фельдшер.
Официальная статистика констатирует увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как выглядит ситуация глазами работников скорой помощи, и на что чаще всего жалуются больные, Общественной службе новостей рассказал глава профсоюза «Фельдшер.
Свежие комментарии