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Работник скорой Беляков назвал процент тяжелых больных с ковидом

Работник скорой Беляков назвал процент тяжелых больных с ковидом

Официальная статистика констатирует увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как выглядит ситуация глазами работников скорой помощи, и на что чаще всего жалуются больные, Общественной службе новостей рассказал глава профсоюза «Фельдшер.

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