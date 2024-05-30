"Локомотив" объявил об уходе Артема Дзюбы в связи с завершением контракта

Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по истечении срока действия контракта. За время работы в команде (с февраля 2023 года) Дзюба провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
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