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Закон и Порядок

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Универсальный удалёнщик обещает появиться в 2027 году

Универсальный удалёнщик обещает появиться в 2027 году

По наводке Сиолошной читаю статью о нашем будущем: возможно, о мрачном будущем. Автор статьи — специалист по искусственному интеллекту, который варится непосредственно в этом котле и волею судьбы хорошо осведомлён о происходящем.

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