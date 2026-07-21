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Царьград

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Суд обязал москвичку выплатить 13 тыс. рублей за видео домогательств

Суд обязал москвичку выплатить 13 тыс. рублей за видео домогательств

В сентябре 2025 года Дорогомиловский суд обязал москвичку Дарью выплатить 13 тыс. рублей мужчине за видео, где он в транспорте прикасался к ее ногам.

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