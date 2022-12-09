Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Строум о голах Овечкина в пустые ворота: «Всем интересно то, сколько он забил, а не как. Потом никто не вспомнит о таких деталях»

Дилан Строум заявил, что неважно, забивает Овечкин в пустые ворота или нет.  Вчера капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1), дважды поразив пустые ворота.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх