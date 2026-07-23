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SPLETNIK

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Модель Габриетт показала образы со свадьбы с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт

Модель Габриетт показала образы со свадьбы с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт

На днях модель Габриетт (настоящее имя — Габриэлла Ли Бехтель) вышла замуж за с37-летнего олиста группы The 1975 и бывшего бойфренда Тейлор Свифт Мэттью Хили.

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