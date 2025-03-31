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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики предостерегают пользователей от установки драйвера NVIDIA 572.XX дл...

Разработчики предостерегают пользователей от установки драйвера NVIDIA 572.XX дл...

Разработчики предостерегают пользователей от установки драйвера NVIDIA 572.XX для видеокарт серий RTX 40 и RTX 30Сообщается, что новейшие драйверы графических процессоров NVIDIA вызывают слишком много проблем со старыми сериями RTX 40 и RTX 30, что вынуждает разработчиков игр рекомендовать старые драйверы.

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