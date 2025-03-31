Разработчики предостерегают пользователей от установки драйвера NVIDIA 572.XX дл...

Разработчики предостерегают пользователей от установки драйвера NVIDIA 572.XX для видеокарт серий RTX 40 и RTX 30Сообщается, что новейшие драйверы графических процессоров NVIDIA вызывают слишком много проблем со старыми сериями RTX 40 и RTX 30, что вынуждает разработчиков игр рекомендовать старые драйверы.