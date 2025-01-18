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Закон, порядок, государство

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Участники арктической экспедиции МЧС России преодолели 654 километра по территории ХМАО

Участники арктической экспедиции МЧС России преодолели 654 километра по территории ХМАО

В Нягани на территории мемориала «Вечная память героям Отечества» прошла торжественная церемония слияния частиц Вечного огня.

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