ВС РФ овладели населенными пунктами Ивашкино, Захаровка и Ленина

Взятые под контроль Ивашкино и Захаровка находятся в Харьковской области. 24-07-2026 12:14 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Ивашкино и Захаровка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии