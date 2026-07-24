ВС РФ овладели населенными пунктами Ивашкино, Захаровка и Ленина

Страна и люди

Взятые под контроль Ивашкино и Захаровка находятся в Харьковской области. 24-07-2026 12:14 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Ивашкино и Захаровка.