Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ овладели населенными пунктами Ивашкино, Захаровка и Ленина

ВС РФ овладели населенными пунктами Ивашкино, Захаровка и Ленина

Взятые под контроль Ивашкино и Захаровка находятся в Харьковской области. 24-07-2026 12:14 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Ивашкино и Захаровка.

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