Ветеринар Селиванов: кастрация снижает гормональный фон кота не полностью

Пришла весна, и многие хозяева кошек столкнулись с тем, что их питомцы плохо себя ведут. Ветеринар Городской фермы на ВДНХ Александр Селиванов рассказал россиянам, как помочь себе и коту пережить этот период.
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