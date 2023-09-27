В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях.
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