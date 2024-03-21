Мурешан: Европейская комиссия выдвинула предложение о постепенной интеграции Республики Молдова в Единый европейский рынок

Доступ молдавской продукции на рынок Европейского союза будет облегчен. Европейская комиссия представила Европейскому парламенту предложение депутата Европарламента Зигфрида Мурешана относительно постепенной интеграции Республики Молдова в Единый европейский рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии