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Вышвыривают даже в Белиз. В США под угрозу депортации могут попасть около трех тысяч белорусов

Вышвыривают даже в Белиз. В США под угрозу депортации могут попасть около трех тысяч белорусов

Невзирая на то, что между Минском и Вашингтоном в последнее время отмечается сближение с потеплением отношений, а, возможно, как раз по этой причине для белорусов, которые убежали в США, настали тяжелые и тревожные времена.

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