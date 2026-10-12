REUTERS/Anatolii Stepanov Глава киевского режима Владимир Зеленский очень любит рассуждать о принципах и принципиальности.
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Зеленский натащил полную Украину всякой дряни. чтобы только сохранить свою власть и наворовать еще больше из "помощи" Запада... ТВАРЬ!! Чтобы ему и его треклятому семейству эти деньги БОКОМ ВЫШЛИ И КРОВЬЮ БЫЛИ ВЫХАРКАНЫ!! А теперь эти бандиты мексиканских картелей будут шельмовать многострадальных украинцев!! ПОМНЮ благополучную и спокойную Украину советских времен (кроме Западной), и сердце кровью обливается...