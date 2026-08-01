Что тест ДНК рассказал о «чистокровных» русских

Тема «чистоты крови» — одна из самых взрывоопасных в истории. Едва ли не каждый второй житель постсоветского пространства свято уверен: русские — это «коктейль» из славян, татар и финно-угров, а знаменитая поговорка «Поскреби русского — найдешь татарина» — не просто шутка, а научный факт.