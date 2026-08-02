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Как Гитлер «кинул» бандеровцев с их проектом «великой Украины»

Как Гитлер «кинул» бандеровцев с их проектом «великой Украины»

Дистрикт Галичина (или Галиция) – отдельный район Генерал-губернаторства, т.е. не включенной в состав III Рейха территории Польши, созданный немецкими оккупационными властями 1 августа 1941 года на основе трех областей Западной Украины.

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