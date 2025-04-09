Ближний разведчик и корректировщик ЦАГИ А-7

Современная боевая авиация немыслима без винтокрылых машин. Вертолеты уже давно зарекомендовали себя как универсальные летательные аппараты, способные совершать вертикальный взлет и посадку, а их военное применение весьма обширно.
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