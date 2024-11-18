Пилоты палубных истребителей МиГ-29К практиковались в небе Заполярья

Летчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учебно-боевые маневры на палубных истребителях МиГ-29К в воздушном пространстве Заполярья.
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