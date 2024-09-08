Уральский футболист сломал шею коню

Игроки команды «СиндЕкат» перед вторым туром российский медиалиги устроили перформанс. Капитан команды Гаджи Автомат вывел игроков на поле в образе короля под популярный трек King Arthur: Legend of the Sword из фильма Гая Ричи.
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