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Уральский футболист сломал шею коню

Уральский футболист сломал шею коню

Игроки команды «СиндЕкат» перед вторым туром российский медиалиги устроили перформанс. Капитан команды Гаджи Автомат вывел игроков на поле в образе короля под популярный трек King Arthur: Legend of the Sword из фильма Гая Ричи.

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