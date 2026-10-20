Форвард « Сочи » Никита Гуслистов высказался о приходе в команду форварда Никиты Гусева . – Насколько изменилась атмосфера в команде с появлением в составе Никиты Гусева? – Всегда приятно находиться в коллективе, когда есть такие игроки, лидеры.