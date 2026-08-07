В Курской области выявлено 55 новых карантинных зон

Общая площадь новых очагов опасных сорняков в Курской области — около 21 тысячи гектаров.Территориальное Управление Россельхознадзора раскрыло итоги карантинного фитосанитарного мониторинга земель Курской области.
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