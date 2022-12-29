БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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О пользе завоеваний для завоёванных

О пользе завоеваний для завоёванных

Соратники Александра над его телом. Кадр из фильма «Александр Македонский» (2010) «…перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей.

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