Генерал Сырский явно профессиональнее своего предшественника Залужного. Ему удаётся уже год удерживать от коллапса разваливающийся фронт, за период конфликта он провёл пару удачных тактических наступлений в то время, как «стратегическая наступательная операция», подготовленная в 2023 году Залужным, при поддержке всего тогда ещё единого и оптимистично настроенного Запада, с треском провалилась.
Сырский и пустота
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Обреченность - результат ступора ума, принятие ситуации - результат превосходства над ступором ума. Это русское слово – «обреченность» - как нельзя лучше передает смысл существования Сырского, который, как человек разумный, понимает что ему другого ничего не остаётся, как исполнять решения киевского режима.
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17 час.
Надежда
Удается, потому что русофобская соросовская свора набирает наемников по всему миру и поставляет "мясо" на вкрадину...
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Как же этот ИУДА похож на власова....
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14 час.
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