Появились подробности о действительно достойной замене Camry на российском рынке

Рынок бизнес-седанов всегда был ареной жесткой конкуренции, где царят устоявшиеся лидеры. Однако, китайский автопром неустанно доказывает свою способность создавать конкурентоспособные модели, бросающие вызов признанным брендам.
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