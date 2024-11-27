На Украине забраковали сотни тысяч мин

Сотни тысяч мин калибра 82 мм производства концерна «Укроборонопром» массово изымаются из зоны боевых действий, заявила журналист украинского телеканала ТСН Юлия Кириенко 27 ноября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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