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Малкин — первая звезда матча «Питтсбург» — «Ванкувер»

Малкин — первая звезда матча «Питтсбург» — «Ванкувер»

Евгений Малкин, набравший четыре очка в игре с «Ванкувером», признан первой звездой матча. В ночь на 11 января в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимали «Ванкувер Кэнакс».

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