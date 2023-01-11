Малкин — первая звезда матча «Питтсбург» — «Ванкувер»

Евгений Малкин, набравший четыре очка в игре с «Ванкувером», признан первой звездой матча. В ночь на 11 января в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимали «Ванкувер Кэнакс».