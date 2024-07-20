Каспийское море в Дагестане превращается в рассадник опасных бактерий

В рассадник опасных бактерий превратились пляжи Махачкалы: десятки лет большая часть канализационных стоков города сливается прямо в море недалеко от пляжа, где каждый день купаются тысячи туристов и местных жителей.
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