Онищенко заявил о кризисе системы правильного питания

Привычный формат "завтрак — обед — ужин" фактически утратил актуальность В России наблюдается кризис здорового питания, вызванный популярностью фастфуда и нестабильным режимом, сообщил РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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